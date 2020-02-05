Комитет по вопросам свободы слова поддержал законопроект "О медиа"

Комитет по вопросам свободы слова на заседании в среду, 5 февраля, рассмотрел проект закона "О медиа" (№2693) и рекомендовал Верховной Раде проголосовать за него в первом чтении.

Об этом сообщает пресс-служба парламента.

"Это системный закон и он давно актуален, поскольку регулирует вопросы, которые до сих пор не были урегулированы, например онлайн- и интернет-медиа. В том числе, он расширяет полномочия Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, предоставляя возможность больше влиять на информационную политику государства и наказывать нарушителей. Также законопроект решает вопрос прозрачности медиа, поскольку предполагает раскрытие всех конечных бенефициаров", - сказала глава подкомитета по вопросам права граждан на информацию Комитета по вопросам свободы слова и одна из авторов законопроекта Татьяна Цыба.

Отмечается, что во время заседания выразили свою позицию по законопроекту представители Национального союза журналистов Украины, Национальной ассоциации украинских медиа, Института массовой информации, Ассоциации правообладателей и поставщиков контента и т.д.

"В частности, прозвучала мысль, что принятие закона потребует внесения изменений в Конституцию Украины и ряда законов, которые используют термин "средства массовой информации", а не предлагаемый законопроектом - "медиа", - говорится в сообщении.

Кроме того, представители журналистских объединений выражали предостережение относительно возможных угроз свободе слова и цензуры в случае принятия законопроекта.

По итогам обсуждения Комитет по вопросам свободы слова поддержал решение главного комитета рекомендовать Верховной Раде принять проект закона "О медиа" (№2693) в первом чтении, а альтернативный - отклонить.

Законопроект № 2693 был зарегистрирован Верховной Радой 27 декабря. В объяснительной записке говорится, что документ направлен на обеспечение реализации права на свободу выражения взглядов, получения достоверной и оперативной информации, плюрализма мыслей, свободного распространения информации, защиты национальных интересов Украины и прав пользователей медиа-сервисов и т.д.

Помимо этого, разрабатывается законопроект "О противодействии дезинформации", который предлагает ввести понятие "профессиональный" журналист.