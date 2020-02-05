МИД осудил незаконную поездку немецких политиков на оккупированный Донбасс

Министерство иностранных дел решительно осуждает визит представителей партии "Альтернатива для Германии" Гуннара Линдеманна, Рихарда Гретцингера и Хеннинга Дзодза на временно оккупированных украинские территории на Донбассе.

Об этом говорится в заявлении на сайте МИДа.

"Рассматриваем этот визит как неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины, пренебрежение основополагающими принципами международного права и национальным законодательством. Констатируем, что эти политики уже ранее нелегально посещали оккупированные территории Украины. Это свидетельствует о сознательном нарушении ими национального законодательства Украины и международного права в угоду российской идеологии", - говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что такие действия депутатов будут учтены при определении юридической ответственности в соответствии с украинским законодательством.

"Демократические политические силы Германии поддерживают усилия федерального канцлера Ангелы Меркель в рамках "Нормандского формата" по восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины в международно признанных границах, как и в целом позицию Федерального правительства по осуждению попыток российской агрессии против Украины, и, как следствие, отграничиваются от любых проявлений поощрений агрессивной политики РФ, направленной на подрыв украинской государственности", - говорится в заявлении.

В МИД ожидают, что что руководство партии "Альтернатива для Германии" так же осудит незаконные действия ее членов и будет пресекать подобные нарушения в будущем.

Напомним, в ноябре прошлого года украинский омбудсмен Людмила Денисова во время встречи с послом Германии Анкой Фельдгузен рассказала о поездках немецких депутатов на временно оккупированные территории Донбасса и Крыма. В частности, она сообщила о визите депутата Берлинского Ландтага от партии "Альтернатива от Германии" Гунара Линдемана в ОРДЛО.

В феврале прошлого года Крым посетили девять немецких депутатов от партии "Альтернатива для Германии". Они представляли региональные парламенты Берлина, Бранденбурга и Рейн-Вестфалии.

2015 году немецкие депутаты Вольфганг Герке и Андрей Гунько также посещали оккупированный Донбасс.