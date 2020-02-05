Правительство выделило еще 163 млн грн на зарплаты горнякам

Зарплатная задолженность за 2019 года перед шахтой "Львовуголь" составляет 317,79 млн грн.

Сегодня, 5 февраля, Государственная казначейская служба перечислила 163 млн грн на выплаты зарплат шахтерам и на обеспечение их труда. Об этом сказано на фейсбуке Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.

Днньги будут перечислены на предприятия:

ГП "Шахта им. М.С. Сургая",

ГП "Шахтоуправление "Южнодонбасское № 1",

ГП "Мирноградуголь",

ГП "Селидовуголь",

ГП "Торецкуголь",

ГП "Первомайскуголь",

ПАО "Лисичанскуголь",

ГП "Львовуголь",

ГП "Волыньуголь".

В Минекоенерго заверили, что вопрос выплаты зарплат шахтерам является одним из ключевых в министерстве.

"Так, в 2020 году в соответствии с выписки из росписи ассигнований общего фонда Государственного бюджета ... предусмотрено 1 962 746,1 тыс. грн, которые планируется направить на выплату заработной платы и погашения задолженности по ней", - сказано в сообщении.

В министерстве также подчеркнули, что горняки получат деньги в ближайшее время.

Напомним, 21 января четверо лидеров профсоюза шахтеров Львовской области объявили голодовку в знак протеста против невыплаты зарплат. Тогда же сообщалось, что по состоянию на 16 января зарплатная задолженность перед ГП "Львовуголь" составляет 317,79 млн грн (декабрь, ноябрь, частично октябрь 2019).

12 ноября 2019 года шахтеры Львовской области попросили президента Владимира Зеленского погасить 354 млн гривен долга по зарплате. В обращении говорилось, что сложившаяся ситуация может привести к социальному взрыву в регионе, в котором проживает 150 тыс. человек.

14 ноября Министерство финансов Украины перечислило один миллиард гривен для выплаты задолженности по зарплатам шахтеров Донбасса, Волыни и Львовской области.

17 декабря СБУ разоблачила руководство "Львовугля" на махинациях с зарплатами шахтеров.

В декабре также Кабмин направлял 322,6 млн гривен на зарплаты шахтерам.