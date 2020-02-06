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Работники шахты "Капитальная" поднялись на поверхность после двух дней пребывания под землей из-за долгов по зарплате

Шахтеры готовы снова вернуться к активной стадии протеста, если в ближайшие дни им полностью не погасят долги.

Работники шахты "Капитальная" поднялись на поверхность после двух дней пребывания под землей из-за долгов по зарплате
Архивное фото
Фото: пресс-служба президента

После начала погашения долгов по зарплате 52 работника шахты "Капитальная" предприятия "Мирноградуголь" в Донецкой области в четверг поднялись на поверхность. Об этом на фейсбуке сообщил глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.

"После 2 дней пребывания под землей поднялись на поверхность горняки шахты "Капитальная". Из Мирнограда сообщают, что шахтеры приостановили акцию протеста, потому что начали поступать средства по зарплатному долгу", - написал он.

Шахтеры готовы снова вернуться к активной стадии протеста, если в ближайшие дни не будет полностью погашена задолженность по зарплате.

Несмотря на это, вторые сутки продолжается голодовка на ГП "Первомайскуголь" в Луганской области. Голодуют 15 человек, в том числе и жены горняков.

Продолжается также забастовка на шахте "Южнодонбасская" №1 в Донецкой области. "Горняки требуют выплаты задолженности по зарплатам и недопущения обесточивание шахты из-за долгов за электроэнергию", - добавил Волынец.

Напомним, 5 февраля Государственная казначейская служба перечислила 163 млн грн на выплаты зарплатной задолженности шахтерам. Ранее, 4 февраля 52 работника шахты "Капитальная" ГП "Мирноградуголь" отказались подниматься на поверхность в знак протеста против обесточивания шахт в Донецкой области и 93,1 млн гривен долгов по зарплате.

В январе четверо лидеров профсоюза шахтеров Львовской области объявляли голодовку в знак протеста против невыплаты зарплат. Тогда же сообщалось, что по состоянию на 16 января зарплатная задолженность перед ГП "Львовуголь" составляет 317,79 млн грн (декабрь, ноябрь, частично октябрь 2019).

12 ноября 2019 года шахтеры Львовской области просили Владимира Зеленского погасить 354 млн гривен долга по зарплате. В обращении говорилось, что сложившаяся ситуация может привести к социальному взрыву в регионе, в котором проживает 150 тыс. человек.

14 ноября Министерство финансов Украины перечислило один миллиард гривен для выплаты задолженности по зарплатам шахтеров Донбасса, Волыни и Львовской области.

В декабре также Кабмин направлял 322,6 млн гривен на зарплаты шахтерам.

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