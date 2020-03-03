Фото: фотоколлаж xsport.ua Майк Тайсон

Легенда супертяжелого веса, бывший абсолютный чемпион в этом дивизионе Майк Тайсон расплакался в эфире подкаста не менее значимого для бокса экс-чемпиона мира Шугара Рэя Леонарда во время общения о жизни за пределами бокса.

"Мне известно искусство войны, и это все, что я знаю в этой жизни. Только это я изучал. Именно поэтому другие боксеры боялись меня, когда я был с ними в ринге. Это была цель моего рождения. Теперь же эти дни прошли, во мне осталась пустота и теперь я ничего не стою.

Сейчас я работаю над искусством смирения. Я пустил слезу сейчас, из-за того, что я не тот Майк Тайсон, которым был раньше. Но я скучаю по тому Майку.

Иногда чувствую себя козлом, поскольку не позволяю прежнему Тайсону выбраться наружу. Если это произойдет, настанет ад. И это совсем не смешно. Говорю спокойно, как будто я крутой парень. Но я просто ненавижу его и боюсь", - заявил ветеран.