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Представители самых больших конфессий пообещали ограничить массовые собрания - КГГА

Чиновники КГГА встретелись с представителями духовенства, чтобы обсудить ограничения в церквях 

Представители самых больших конфессий пообещали ограничить массовые собрания - КГГА
Фото: Пресс-служба УПЦ МП

В Киевской горадминистрации провели встречу с представители самых больших конфессий. Религиозные деятели пообещали ограничить массовые собрания из-за угрозы распространения коронавируса.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

"Мы провели встречу с представителями церквей всех конфессий в части разъяснительной работы. Некоторые публично заявили, что ограничат проведение мероприятий", - рассказал Поворозник на брифинге.

В пресс-службе КГГА уточнили, что на встрече представители самых больших конфессий пообещали ограничить массовые собрания.

Отметим, в воскресенье, 15 марта, в украинских церквях прошли массовые богослужения. Глава ПЦУ Епифаний провел богослужение в Михайловском соборе. 

Фото: Пресс-служба ПЦУ

Лидер УПЦ МП Онуфрий возглавил службу в Киево-Печерской лавре. По словам митрополита Онуфрия, "даже самое тщательное соблюдение санитарных норм само по себе не всегда сможет уберечь человека от угрозы". Онуфрий считает, что самым главным в такое время для верующего человека остаются молитва и покаяние.

"Если мы будем молиться, будем просить Бога, будем каяться в своих грехах, то мы уничтожим эту болезнь. Поэтому самое главное в этом, даже не столько санитарные нормы, сколько молитва и покаяние", - отметил Онуфрий.

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