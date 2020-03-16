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Высший совет правосудия отменил заседания до конца месяца

Судам рекомендовано ввести особый режим работы.

Высший совет правосудия отменил заседания до конца месяца
Фото: facebook/ Вища рада правосуддя

Высший совет правосудия отменил три заседания, запланированные в марте, в связи с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба ВСП.

"С целью предупреждения возникновения и предотвращения распространения острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом COVID-19, и в исполнение распоряжения председателя Высшего совета правосудия от 13 марта 2020 года... заседание Высшего совета правосудия, назначены на 19, 24, 25 марта 2020 года, отменены", - говорится в сообщении.

Ранее глава Совета судей Украины Богдан Монич обратился к главам судов с рекомендацией ввести особый режим работы на период с 16 марта по 3 апреля.

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