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В Закарпатской области строится новая амбулатория, школа и садик, - Голик

По его словам, во всей Украине в 2020 году будет построено не менее 200 амбулаторий и приемных отделений неотложной медицинской помощи, не менее 100 школ и 100 детсадов.

В Закарпатской области строится новая амбулатория, школа и садик, - Голик

Координатор Национальной программы «Большая Стройка» Юрий Голик продолжает информировать о ходе работ на объектах в различных точках Украины. В частности, в Закарпатской области строится новая амбулатория и реконструируется нежилое помещение, в котором разместятся школа и садик. Видео с объектов Голик публикует у себя в Facebook.

«Закарпатская область. Иршава. Строительство амбулатории», - пишет Голик.

Стоит отметить, что в рамках программы «Большая Стройка» во всей Украине в 2020 году будет построено не менее 200 амбулаторий и приемных отделений неотложной медицинской помощи.

Также в планах Нацпрограммы – строительство не менее 100 школ и 100 детсадов. Один из таких объектов сейчас реконструируется в пгт Батево Закарпатской области.

«Закарпатская область. Пгт Батево. Реконструкция нежилого помещения под школу и садик», - пишет Голик и показывает видео хода реконструкции.

Напомним, оперативные отчеты с каждого объекта «Большой Стройки» можно получать в Telegram-канале Национальной программы, который на сегодня уже собрал аудиторию из более чем 15 000 подписчиков.

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