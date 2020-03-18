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Приватбанк приостановил наличный обмен валют

Его можно осуществить только онлайн. 

Приватбанк приостановил наличный обмен валют
Фото: Сергей Нужненко

Приватбанк с 18 марта будет проводить валютнообменные операции для клиентов-физических лиц исключительно в безналичном формате через мобильный банкинг, веб-версию Приват24 и терминалы самообслуживания. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Онлайн-операции по обмену валют будут проводиться для безопасности клиентов на период карантина против коронавируса и до момента восстановления международного авиасообщения и поставок в Украину валюты из-за рубежа.

Отмечается, что наличную валюту без ограничений смогут получить владельцы валютных депозитов, у которых истекает срок действия. Для этого валюту нужно заказать предварительно.

Все операции с наличными гривнами проводятся в обычном режиме.

Напомним, на время карантина "Альфа-банк" закрывает 45 своих отделений в разных областях Украины и ограничивает работу с наличной иностранной валютой из-за отсутствия поставок банкнот в страну. 

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