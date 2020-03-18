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Усик в подготовке к поединку с Чисорой будет изолирован от своего тренировочного лагеря из-за коронавируса

Но каждое воскресенье Александр будет ходить в церковь.

Усик в подготовке к поединку с Чисорой будет изолирован от своего тренировочного лагеря из-за коронавируса
Александр Усик и Дерек Чисора
Фото: Boxing Scene

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (17-0, 13 КО) надеется, что его второй бой в хэвивейте - с британцем Дереком Чисорой (32-9, 23 КО) не будет отменен из-за пандемии коронавируса.

Боксер отметил, что он будет изолирован от тренировочного лагеря, но в воскресенье всегда будет ходить в церковь.

"Надеюсь, что бой с Чисорой состоится. Я не особо задумывался о влиянии вируса на поединок и мои тренировки. В четверг вечером впервые подумал о том, что могут возникнуть какие-то проблемы", - цитирует Усика Boxing Scene.

"Я буду изолирован от своего тренировочного лагеря, но каждое воскресенье буду проводить время со своей семьей и ходить в церковь. Я сконцентрирован только на тренировочном лагере и сейчас не думаю об Энтони Джошуа или Тайсоне Фьюри", - отметил украинец.

Усик проведет бой против Чисоры в Лондоне 23 мая на Олимпийском стадионе.

Напомним, дебютным поединком украинца в супертяжелом весе был бой против Чазза Уизерспуна в октябре прошлого года, который Александр завершил техническим нокаутом.

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