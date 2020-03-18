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У шести человек из футбольной команды Барселоны обнаружили коронавирус

У футболистов "Эспаньола" проявляются легкие симптомы.

У шести человек из футбольной команды Барселоны обнаружили коронавирус
"Эспаньол"
Фото: EPA/UPG

Клуб из Барселоны "Эспаньол" на своем официальном сайте сообщил, что шесть членов первой команды сдали положительный тест на коронавирус.

Вирус Covid-19 обнаружен у футболистов и представителей тренерского штаба. Имена не уточняются.

У всех заболевших проявляются легкие симптомы, отмечено в сообщении. При этом футболисты и тренеры следуют медицинским рекомендациям.

Ранее другой клуб Ла Лиги "Валенсия" подтвердила 35% положительных тестов на коронавирус. Все зараженные в данный момент находятся в самоизоляции.

Также коронавирус подтвердили у двоих сотрудников "Алавеса", генерального директора "Леганеса" Мартина Ортеги и бывшего президента "Реала" Лоренсо Санса, который находится в реанимации.

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