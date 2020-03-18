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Свитолина попала в список журнала Forbes

Элина была отмечена одним из наиболее авторитетных и известных экономических печатных изданий в мире.

Свитолина попала в список журнала Forbes
Элина Свитолина
Фото: instagram.com/mariana_shafro

Американский финансово-экономический журнал Forbes представил список самых успешных представителей разных сфер жизни.

В топ-30 самых успешных и перспективных представителей категории "Спорт и игры" вошла и первая ракетка Украины Элина Свитолина.

Отметим, что в этой категории было возрастное ограничение до 30 лет.

В число номинантов также вошли испанский футболист лондонского "Арсенала" Эктор Бельерин, действующий чемпион мира по шахматам, норвежец Магнус Карлсен и словенский баскетболист Лука Дончич, выступающий в НБА за "Даллас Маверикс".

Из мира тенниса, кроме Свитолиной, присутствует экс-первая ракетка мира Симона Халеп из Румынии.

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