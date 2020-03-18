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Глава WTA назвал решение руководства Roland Garros перенести турнир из-за коронавируса "эгоистичным и самодовольным"

Стив Саймон недоволен принятым решением.

Глава WTA назвал решение руководства Roland Garros перенести турнир из-за коронавируса "эгоистичным и самодовольным"
Стив Саймон
Фото: gotennis.ru

Глава WTA Стив Саймон гневно отреагировал на решение организаторов второго в сезоне турнира "Большого шлема" - "Ролан Гаррос" перенести турнир на осень, из-за коронавируса.

"Это какое-то безумие. Обстановка сейчас очень неоднозначная, а поведение Roland Garros никак не коррелирует с идеей сотрудничества внутри Тура. У нас есть календарь. Мы ведем переговоры между "мэйджорами" и АТР. Стараемся минимизировать потери. Организаторы French Open ни с кем не посоветовались. Это крайне эгоистичное поведение. Они повели себя самодовольно", - цитирует Саймона gotennis.ru, со ссылкой на The New York Times.

Отметим, что свое неудовольство выразили и организаторы US Open, которые также раскритиковали решение "Ролан Гаррос" перенести турнир.

В данном случае, реакция организаторов американского "мэйджора" вполне понятна, поскольку Rolland Garros после переноса должен стартовать всего через неделю после US Open.

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