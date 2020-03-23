Весь состав добровольно поехал на обсервацию, а позже им сделают тесты.

Команда 25-й Украинской антарктической экспедиции не смогла добраться на станцию "Академик Вернадский" в Антарктиде и вынуждена была вернуться в Киев из-за пандемии COVID-19.

Об этом сообщается на сайте Министерства образования.

"Во время пандемии не просто делать даже обычные вещи. А то, что и обычно является непростой операцией, становится иногда почти невозможным. 16 марта команда 25-й УАЭ оперативно отправилась в Антарктиду, пытаясь преодолеть долгий путь прежде, чем карантин сделал бы это невозможным. Однако, карантин в Чили и других странах Южной Америки заставил скорректировать планы. Три дня экспедиция находилась в Стамбуле и была вынуждена вернуться в Киев 20 марта поздно вечером", - рассказал глава Национального антарктического научного центра Минобразования Евгений Дикий.

Отмечается, что во время поездки всех обеспечили респираторами, очками и антисептиками. Также все прошли обучение по рекомендациям ВОЗ по профилактике коронавирусной инфекции.

Фото: mon.gov.ua

"Сейчас участники экспедиции чувствуют себя хорошо, после приземления самолета они прошли температурный скрининг. Кроме того, весь состав экспедиции добровольно поехал на временную обсервацию, а на этой неделе всем сделают тест на коронавирус", - говорится в сообщении.

В настоящее время Минобразования и Национальный антарктический научный центр совместно с Министерством иностранных дел и постоянным представительством Украины в Чили ищут пути, чтобы доставить экспедицию на станцию. Команда должна заменить на станции своих коллег, которые работают на "Вернадском" уже около года.

Напомним, по состоянию на утро 23 марта число заразившихся новым коронавирусом в мире достигло 339259 человек в мире. 14706 человек умерли от осложнений, вызванных вирусом, 98834 человека выздоровели.