Папа Римский призвал всех христиан вместе прочитать "Отче наш" в полдень 25 марта

Папа Римский Франциск призвал всех христиан вместе прочитать "Отче наш" в полдень 25 марта.

Об этом он сказал в воскресенье, пишет Vatican News.

"В эти дни испытания, когда человечество дрожит перед угрозой пандемии, хочу предложить всем христианам объединиться в обращении к небесам. Приглашаю всех глав церквей и христианских общин вместе с христианами разных конфессий воззвать к Всевышнему, помолившись одновременно. Приглашаю вместе произнести "Отче наш" в следующую среду, 25 марта, в полдень", - сказал Франциск.

Он также объявил, что в пятницу, 27 марта, лично совершит молитву с балкона собора Святого Петра. На площади не будет людей. Папа Римский зачитает Слово Божье, затем будет поклонение Святым Дарам с полным отпущением грехов. Это исключительный факт, так как Urbi et Orbi звучит только на Рождество, Пасху и во время выборов нового понтифика.

"На пандемию вируса мы хотим ответить вселенскостью молитвы, сочувствия и нежности", - добавил понтифик.

Напомним, что пандемия коронавирусной болезни COVID-19 охватила почти весь мир, но сильнее всего пока что ударила по Китаю, Европе и Северной Америке. В Италии от осложнений, вызванных болезнью, умерли уже почти 5500 человек, по всему миру - больше 14 тысяч.