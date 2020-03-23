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Во вторник в Киеве без осадков до +4 градусов, ночью до -6 мороза

Осадков в столице не прогнозируют.

Во вторник в Киеве без осадков до +4 градусов, ночью до -6 мороза
Александр Лукашев
Фото: facebook.com/ukr.alexandr.lukashev

Во вторник, 24 марта, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4…-6 градусов, днем +2…+4 градуса.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, только в Карпатах ночью небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4…-9 градусов, днем +2…+7 градусов.

В Карпатах ночью местами небольшой снег, днем без осадков, температура ночью -9…-14 градусов, днем -3…-8 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4…-9 градусов, днем +2…+7 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -4…-9 градусов, в Днепропетровской и Кировоградской областях -2…-8 градусов; днем +2…+7 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, только в Донецкой и Луганской областях днем местами небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -4…-9 градусов, в Донецкой области -1…-6 градусов; днем +2…+7 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, только в Запорожской области днем местами небольшой снег, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +2…+7 градусов.

В Крыму переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь и мокрый снег, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +2…+7 градусов.

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