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Первый пациент с COVID-19 в Одесской области приехал из США

Мужчина покинул больницу 14 марта под расписку о самоизоляции.

Первый пациент с COVID-19 в Одесской области приехал из США
Фото: traffic.od.ua

Первый пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Одессе приехал из США.

Об этом сообщили мэр Одессы Геннадий Труханов и глава Одесской области Максим Куцый.

"Прибывший из Соединенных Штатов Америки гражданин, который является гражданином этой страны, прибыл по маршруту Нью-Йорк - Вена - Киев и потом на машине прибыл в Одессу, Фонтанку", - рассказал Труханов на заседании комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

По его словам, пациент находится в удовлетворительном состоянии без температуры.

Куцый уточнил, что мужчине 25 лет. После приезда в Одессу он обратился в городскую инфекционную больницу, где у него взяли анализы на грипп и COVID-19. 14 марта пациент покинул больницу под расписку о самоизоляции.

"Этот документ есть в наличии в больнице и в правоохранительных органах. Сейчас с мужчиной общается полиция для подтверждения самоизоляции и установления круга контактных лиц", - написал Куцый в фейсбуке.

Напомним, что 24 марта коронавирус впервые подтвердили в четырех новых регионах Украины. Кроме Одесской области, болезнь появилась в Волынской, Запорожской и Луганской областях.

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