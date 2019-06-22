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Львовский авиаремонтный завод передаст военным отремонтированный учебный МиГ-29

В ближайшее время предприятие планирует передачу еще одного такого самолета.

Госпредприятие "Львовский государственный авиационно-ремонтный завод" успешно завершило летные испытания учебно-боевого самолета Миг-29УБ после ремонта. Об этом информирует пресс-служба завода.

Миг-29УБ
Фото: lsarp.com.ua
Миг-29УБ

Сообщается, что в ближайшее время самолет передадут командованию Воздушных Сил ВС Украины.

"Именно таких учебно-боевых самолетов сейчас больше всего нужно для Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, потому что благодаря им есть возможность обучать молодых пилотов и курсантов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после завершения некоторых обязательных процедур еще один военным передадут еще один отремонтированный самолет Миг-29УБ.

Миг-29УБ – учебно-тренировочный самолет, созданный на базе Миг-29 и имеет два места – для летчика-инструктора и летчика-курсанта.

Ранее сообщалось, что со Львовского авиаремонтного завода взыскали 2,9 млн гривен за несвоевременный ремонт двух МиГ-29. В марте 2018 года между Минобороны и предприятием был заключен договор о модернизации двух самолетов МиГ-29.  В связи с нарушением сроков выполнения работ, исполнитель должен был уплатить штраф, но указанные обязательства в добровольном порядке не выполнил.

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