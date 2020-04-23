В течение суток в зоне ООС противник 11 раз обстреливал позиции украинских военных (обновлено)

В течение 23 апреля вооруженные формирования России 11 раз нарушали режим прекращения огня в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе. Противники применяли минометы калибра 82 мм, запрещенные Минскими договоренностями, сообщили в штабе ООС.

Неподалеку Новоселовки-2, Авдеевки, Новотроицкого и дважды возле Старогнатовки российские наемники открывали огонь из гранатометов разных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

"Защитников Новомихайловки враг дважды обстрелял из гранатометов разных систем, а рядом с Павлополем противник применял крупнокалиберные пулеметы. При помощи штатного вооружения украинские воины вовремя прекратили преступные действия оккупационных войск", - говорится в сообщении.

Из минометов калибра 82 мм войска противника стреляли неподалеку Орехового. Из автоматических станковых гранатометов обстреляли защитников Новозвановки.

Обновлено. В штабе ООС уточнили, что еще один обстрел произошел рядом с Марьинкой - враг стрелял из минометов 82-мм калибра. В ходе боевых действий за день получили ранения трое военных.

Напомним, что во время сегодняшнего обстрела Новомихайловки были ранены двое украинских военных. Противник применял станковые противотанковые гранатометы.