Боевики обстреляли позиции ВСУ возле Широкино, ранены трое военных

Бойцам оказали первую медпомощь и эвакуировали в госпиталь.

Российско-оккупационные войска обстреляли позиции украинских военных возле населенного пункта Широкино.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"Враг вел огонь из запрещенных минского договоренностями минометов 82-го калибра, а также автоматических станковых гранатометов. Кроме того оккупанты применяли беспилотный летательный аппарат", - говорится в сообщении.

В ходе обстрелов были ранены трое военнослужащих ВСУ. Им оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в госпиталь.

В штабе заявили, что действия боевиков не остались без ответа. Подразделения ООС дали им отпор, используя штатное вооружение. Потери противника уточняются.

Напомним, за прошедшие сутки боевики 21 раз открывали огонь на Донбассе. В результате были ранены шестеро военных.