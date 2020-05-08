Астрономы нашли ближайшую к Земле черную дыру
Астрономы нашли ближайшую к Земле черную дыру
Из Беларуси выдворили съемочную группу российского "Первого канала"
Из Беларуси выдворили съемочную группу российского "Первого канала"
Рада проголосовала за законопроект о массовом тестировании украинцев на коронавирус
Рада проголосовала за законопроект о массовом тестировании украинцев на коронавирус
Главный санврач: мы не будем держать страну все время в карантине
Главный санврач: мы не будем держать страну все время в карантине
Количество заболевших коронавирусом в Украине превысило 14 000
Количество заболевших коронавирусом в Украине превысило 14 000
В США выявили новый воспалительный синдром
В США выявили новый воспалительный синдром
На сайте Кабмина опубликовали постановление о смягчении карантина с 11 мая
На сайте Кабмина опубликовали постановление о смягчении карантина с 11 мая
В Украине за сутки зафиксировано 507 новых случаев COVID-19
В Украине за сутки зафиксировано 507 новых случаев COVID-19
План выхода из карантина пересмотрят, - Ляшко
План выхода из карантина пересмотрят, - Ляшко
ГлавнаяОбществоВойна

Боевики обстреляли позиции ВСУ возле Широкино, ранены трое военных

Бойцам оказали первую медпомощь и эвакуировали в госпиталь.

Боевики обстреляли позиции ВСУ возле Широкино, ранены трое военных
Широкино вблизи Мариуполя
Фото: uainfo.org

Российско-оккупационные войска обстреляли позиции украинских военных возле населенного пункта Широкино.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"Враг вел огонь из запрещенных минского договоренностями минометов 82-го калибра, а также автоматических станковых гранатометов. Кроме того оккупанты применяли беспилотный летательный аппарат", - говорится в сообщении.

В ходе обстрелов были ранены трое военнослужащих ВСУ. Им оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в госпиталь.

В штабе заявили, что действия боевиков не остались без ответа. Подразделения ООС дали им отпор, используя штатное вооружение. Потери противника уточняются.

Напомним, за прошедшие сутки боевики 21 раз открывали огонь на Донбассе. В результате были ранены шестеро военных.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также