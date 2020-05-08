Зеленский осмотрел квартиры в Золотом, которые выделили для переселенцев

На следующей неделе в них начнут заселять людей.

В ходе рабочей поездки в Луганскую область президент Владимир Зеленский посетил город Золотое Попаснянского района, где осмотрел квартиры для переселенцев.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Отмечается, что в квартирах сделали ремонт и уже на следующей неделе в них начнут заселяться семьи внутренне перемещенных лиц, которые в конце прошлого года обращались к президенту с просьбой выделить им жилье. Сейчас практически готовы 10 квартир, на очереди - еще пять.

"Мы обещали - и сделали. Пусть в новых домах царит согласие и мир", - сказал президент.

Напомним, в ходе рабочей поездки в Луганскую область 20 ноября 2019 года Зеленский встретился с семьями переселенцев, которые ранее проживавших на неподконтрольных территориях. Люди рассказали, что потеряли жилье и все имущество и попросили президента помочь в решении жилищной проблемы.

В декабре военно-гражданская администрация Золотого и поселка Катериновка заключила договоры капитальный ремонт 15 квартир коммунальной собственности из фонда жилья для временного проживания.