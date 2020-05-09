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В Запорожье накануне 9 мая изъяли более 2 тыс. газет, масок, флагов с коммунистической символикой

Задержан местный житель 1974 г.р.

В Запорожье накануне 9 мая изъяли более 2 тыс. газет, масок, флагов с коммунистической символикой
Фото: Нацполиция

В Запорожье изъяли большое количество продукции с коммунистической символикой.

В областной полиции сообщили, что 6 мая получили информацию о призывах к изготовлению и распространению коммунистической и нацистской символики жителем Запорожья 1974 г.р. на странице в фейсбук.

Человек позиционировал себя как представитель одной из российских неправительственных структур.

В ночь на 9 мая правоохранители провели санкционированные обыски.

В ходе обысков изъято более 1200 экземпляров газеты «Полк Победы 1945-2020», около 450 защитных масок красного цвета с желтой звездой, более 70 красных флагов, более 90 красных лент с изображением «Серп молот», более 20 георгиевских лент, 20 кепок, 177 полимерных пакетов, шарики с изображением «Серп молот», флэшки, 13 системных блоков, более 250 печатей различных предприятий.

Фото: Нацполиция Запорожской области

Также правоохранители изъяли приветственное обращение с печатным текстом «Москва», около 100 грамот и приказов разным лицам по случаю 9 мая.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Местное издание 061 пишет, что обыски провели в запорожском офисе организации "Полк Победы".

Фото: Нацполиция Запорожской области

Фото: Нацполиция Запорожской области

Фото: Нацполиция Запорожской области

Напомним, 9 мая полиция составила админпротокол на жительницу Одессы, которая вывесила на своем балконе георгиевскую ленту.

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