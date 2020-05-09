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Из-за автопробега с красными флагами в Запорожье произошли стычки

Автопробег устроила пророссийска организация "Полк Победы".

Фото: 061.ua

Около Аллеи Боевой славы в Запорожье 9 мая произошли стычки. 

Как сообщает местное издание 061, пророссийская организация Полк Победы, которую в Запорожье возглавляет экс-регионал Андрей Иванов, устроила автопробег. 

Около Аллеи возлагали цветы горожане и находились ветераны АТО, которые провели патриотический автопробег от площади Героев. 

В этот момент колонна с красными флагами, которая ехала по проспекту Соборному, остановилась около Аллеи. 

Издание отмечает, что ранее они передвигались по городу, не используя какую-либо символику, а флаги прикрепили к транспорту уже на подъезде к Аллее.

Один из мужчин сорвал красный флаг и бросил на землю. Началась словесная перепалка.

Фото: 061.ua

Проукраинские активисты пели гимн Украины, в то время как сторонники Полка Победы - "Катюшу" и "Этот День Победы". Люди пытались заблокировать колонну, но в ситуацию вмешалась полиция.

После чего пророссийские активисты уехали к мемориалу "Скорбящая Мать". Однако возложить цветы там им не удалось.

Фото: 061.ua

Фото: 061.ua

Фото: 061.ua

Напомним, в Запорожье накануне 9 мая изъяли более 2 тыс. газет, масок, флагов с коммунистической символикойОбыски провели в запорожском офисе организации "Полк Победы".

Ранее в Одессе на акциях к 9 мая произошло массовое нарушение карантина. Пророссийские граждане вели себя агрессивно и провоцировали словесные перепалки.

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