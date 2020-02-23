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В Японии скончался еще один пассажир лайнера Diamond Princess

Это третий смертельный случай среди пассажиров корабля.

В Японии скончался еще один пассажир лайнера Diamond Princess
Фото: ВВС

В Японии от коронавируса скончался еще один пассажир круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине в порту Иокогама. Об этом сообщает NHK.

По данным Министерства здравоохранения Японии, в больнице скончался 80-летний мужчина, который был пассажиром корабля. 

Таким образом, скончались уже трое человек, заразившихся коронавирусом на этом лайнере.

Азиатские СМИ сообщают в воскресенье, что медики выявили коронавирус у еще 57 человек, находившихся на борту Diamond Princess. Общее число заразившихся на борту судна достигло 691.

Круизный лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, однако выяснилось, что один из пассажиров заражен коронавирусом. На борту судна находились 2 666 туристов и 1 045 членов экипажа.

3 февраля судно встало на рейд под карантин в порту Иокогамы. Карантин завершился 19 февраля. С тех пор проводится постепенная эвакуация пассажиров и членов экипажа.

Известно, что на борту лайнера коронавирусом заразились двое украинцев. Они являются членами экипажа. Всего на борту корабля 25 украинцев.

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