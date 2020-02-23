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В США при запуске самодельной ракеты погиб астронавт-любитель, пытавшийся доказать, что Земля плоская

Эксперимент проводился во время съемок программы телеканала Science Channel.

В США при запуске самодельной ракеты погиб астронавт-любитель, пытавшийся доказать, что Земля плоская
Майкл Хьюз
Фото: CNN.com

В США погиб астронавт-любитель Майкл Хьюз по прозвищу Безумный Макс. ЧП произошло 22 февраля во время испытаний самодельной ракеты на паровом двигателе, сообщает Los Angeles Times.

Эксперимент проводился в пустыне рядом с городом Барстоу, штат Калифорния, во время съемок программы телеканала Science Channel. 

Хьюз, который придерживался взгляда, что Земля плоская, планировал подняться на 5 тысяч метров над землей на сделанной самостоятельно ракете для съемок программы "Самодельные астронавты" (Homemade Astronauts). Приземлиться он должен был на парашюте.

После старта в нужный момент парашют у ракеты не сумел раскрыться, и она рухнула на землю в полумиле от места запуска.

Майкл Хьюз называл себя сторонником теории плоской Земли. Чтобы доказать ее, в 2014 году он собрал свою первую пилотируемую ракету. На ней он пролетел 419 метров в пустыне Аризоны. В 2018 году 18 году Хьюзу удалось совершить полет на самодельной ракете. Тогда он сумел подняться на высоту в 571 метр.

В 2002 году Майкл Хьюз попал в Книгу рекордов Гиннесса, прыгнув на лимузине на 31 метр.

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