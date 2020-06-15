Из них выздоровели свыше 3,7 млн человек.

Количество заболевших коронавирусом в мире превысило 7,9 млн. Из них погибли 433 тыс., выздоровели - 3,7 млн, говорится в данных онлайн-карты распространения COVID-19 от Университета Джона Хопкинса.

В США число заболевших составляет свыше 2 млн, из них более 155 тыс. умерли, почти 562 тыс. пациентов выздоровели. В Бразилии показатель заболеваемости превысил 867 тысяч. Из них умерли более 43 000, побороли заболевание - 469 тыс. человек.

В России официально заявляют о 528 267 заболевших, из которых умерли 6938, а вылечились - более 279 000. Индия сообщает о почти 391 тыс. обнаруженных случаев, более чем 9000 летальных исходов и свыше 169 тыс. выздоровевших пациентов.

В Великобритании заболели более 297 000, из которых умерли более 41 000 (третье место по смертности в мире). Выздоровели 1283 пациента.

В Испании известно о 243 928 заболевших, 27,1 тыс. смертей и 150,3 тыс. вылечившихся. В Италии заболели почти 240 тысяч, умерли 34,3 тыс., вылечились - 176 370 человек.

В Перу заболели свыше 229 736 000, умерли - 6 688, выздоровели - 115,5 тыс. Во Франции сообщается о 194 тыс. подтвержденных случаях заражения, 29 410 летальных случаях и почти 73 000 выздоровевших.

Напомним, что в США фармацевтическая компания обнародовала предварительные результаты испытания вакцины от коронавируса на мышах. Оно показало, что препарат не увеличивает риск более тяжелого течения болезни и что даже одна его доза может защитить от COVID-19.