Минздрав обнародовал правила въезда в Украину во время карантина

Министерство здравоохранения разработало правила въезда в Украину из других стран и оккупированных территорий во время карантина.
Правила обнародованы в Telegram-канале министерства.
Согласно им, иностранцы для въезда в Украину должны обязательно иметь страховой полис, который распространяется на лечение коронавируса и обсервацию.
Разрешается экскурсионное обслуживание групп не более 50 человек.
Для въезда с временно оккупированных территорий граждане должны обязательно зарегистрироваться в приложении "Дій вдома", которое необходимо для контроля за самоизоляцией.
Лица, которые прибыли из стран со значительным распространением коронавируса, обязаны пройти 14-дневную обсервацию.
Напомним, Кабинет министров на заседании в среду, 10 июня, отменил запрет на въезд для иностранцев, введенный в середине марта из-за пандемии коронавируса.