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Минздрав обнародовал правила въезда в Украину во время карантина

Иностранцы должны обязательно иметь страховой полис.

Минздрав обнародовал правила въезда в Украину во время карантина
Фото: Макс Левин

Министерство здравоохранения разработало правила въезда в Украину из других стран и оккупированных территорий во время карантина.

Правила обнародованы в Telegram-канале министерства.

Согласно им, иностранцы для въезда в Украину должны обязательно иметь страховой полис, который распространяется на лечение коронавируса и обсервацию.

Разрешается экскурсионное обслуживание групп не более 50 человек.

Для въезда с временно оккупированных территорий граждане должны обязательно зарегистрироваться в приложении "Дій вдома", которое необходимо для контроля за самоизоляцией.

Лица, которые прибыли из стран со значительным распространением коронавируса, обязаны пройти 14-дневную обсервацию.

Напомним, Кабинет министров на заседании в среду, 10 июня, отменил запрет на въезд для иностранцев, введенный в середине марта из-за пандемии коронавируса.

С 15 июня Украина возобновит международные авиаперевозки.

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