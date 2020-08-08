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Южаніна повідомила про фальсифікацію закону щодо спрощення для підприємців

За її словами, норму про збереження паперової книги обліку доходів вилучили з уже проголосованого законопроекту перед підписом.

Южаніна повідомила про фальсифікацію закону щодо спрощення для підприємців
Ніна Южаніна
Фото: Макс Левин

Закон про спрощення для підприємців №786 був сфальсифікований перед підписом президента. Про це у Facebook заявила народний депутат з фракції «Європейська Солідарність» Ніна Южаніна. Вона наголосила, що норму про збереження паперової книги обліку доходів, яку просили залишити підприємці на спрощеній формі оподаткування, дивним чином вилучили з уже проголосованого законопроекту перед підписом.

«Насторожили незрозумілі дописи одного із членів комітету, його бравада щодо скасування паперової книги обліку доходів, яку підприємці реєструють у податковому органі. Зрозуміла чому, врешті побачивши текст закону №786 (він же законопроект №2524). Так от, підприємці на спрощеній системі оподаткування боролися за збереження книги за встановленою формою (і не проти заміни її на електронний вигляд). Проте поправкою 85 було передбачено скасування такої книги, що дало б підставу говорити про необхідність тотальної фіскалізації платників єдиного податку (такі наміри влади), яка і книгу замінить, і забезпечить контроль за діяльністю з боку контролюючого органу», – пояснює Южаніна. 

Вона нагадала, що саме за її пропозицією відповідна поправка (85) була поставлена на підтвердження і не підтримана залом. «А це означає збереження книги обліку з можливістю її ведення в електронному вигляді. Статтею 118 Закону «Про Регламент Верховної Ради України» чітко передбачено, що порівняльна таблиця до законопроекту, підготовленого до другого читання, повинна містити остаточну редакцію статей законопроекту, що пропонується головним комітетом для прийняття у другому читанні. Тому наслідком відхилення Верховною Радою поправки 85 є прийняття закону в цій частині в редакції першого читання», – наголошує Ніна Южаніна.

Вона застерігає, що всупереч регламенту під час підготовки тексту прийнятого закону на підпис голові парламенту і Президенту головою профільного комітету був сфальсифікований текст закону і свідомо скомпільовано редакцію змін до ведення книги обліку платниками єдиного податку з двох інших поправок.

«Текст поправок 84 і 89 взагалі не голосувався в залі, оскільки його не було в правій колонці таблиці. Це вже навіть не маніпуляція, а підроблення документа, за що передбачено кримінальну відповідальність. Закон не може так готуватися», – обурюється Южаніна.

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