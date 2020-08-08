Журналіст "Схем" заявив, що виявив у себе вдома "прослушку"

Журналіст програми розслідувань "Схеми" Михайло Ткач виявив у своєму помешканні ознаки прослуховуючого пристрою. Про це він написав на своїй сторінці у фейсбук вранці 8 серпня.

"Виявив вдома ознаки прослуховуючого пристрою. Протягом кількох тижнів я декілька разів отримував попередження про те, що моя журналістська діяльність дратує високопосадовців і по мені почали активно працювати. Від одного джерела була інформація про те, що планують "сверлитись". Сьогодні зрозумів, що це означає", - написав Ткач.

Головна редакторка "Схем" Наталка Седлецька розповіла, що "отвір" довжиною щонайменше 60 см проходить у стелю, а Михайло живе на останньому поверсі. Над квартирою - спільне горище, до якого є доступ з різних під’їздів.

За викликом прибув поліцейський патруль, пізніше - слідчо-оперативна група з Шевченківського райвідділку Нацполіції. Вони провели зовнішній огляд приміщення, піднялись на горище, взяли зразки з будівельних матеріалів і прийняли заяву.

"Ми просили поліцію забезпечити охорону приміщення (горища), в яке можна легко потрапити і знищити речові докази. Це б допомогло нам зберегти їх допоки поліція знову не повернеться. Але нам сказали далі звертатись вже у райвідділок, і там запитувати чи за нашою заявою розпочали кримінальне провадження, чи призначили слідчого у справі, тощо", - зазначила Седлецька.

Програма журналістських розслідувань "Схеми: корупція в деталях" - це проєкт "Радіо Свобода" та телеканалу UA:Перший.

Михайло Ткач є автором низки резонансних розслідувань, зокрема, про поїздку президента Володимира Зеленського в Оман та "торгівлю посадами" братом голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Останні програми Ткача стосувались порушення правил дорожнього руху кортежем Зеленського та переїздом президента до державної резиденції в Конча-Заспі.