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"Батьківщина" висунула Кучеренка кандидатом в мери Києва

Тимошенко назвала його людиною, котра добре знається на комунальних проблемах.

"Батьківщина" висунула Кучеренка кандидатом в мери Києва

Партія «Батьківщина» висунула Олексія Кучеренка кандидатом на посаду київського міського голови. Про це лідер партії Юлія Тимошенко оголосила на пресконференції, передає пресслужба партії.

«Олексій Кучеренко – єдиний професіонал з усіх кандидатів на мери Києва. Він – людина, відома, насамперед, боротьбою за інтереси киян. Мало хто в нашій країні так добре розбирається в проблемах комунального господарства і здатен змінити на краще життя людей так, щоб вони це відчули. І, безумовно, він людина нашої єдиної, надійної команди, який поділяє погляди «Батьківщини», – заявила Тимошенко, представляючи кандидата.

За словами Олексія Кучеренка, він має три пріоритети: фінансовий аудит Києва з перерозподілом витрат на користь киян; інфраструктурний аудит і модернізація, що мусить припинити комунальні катастрофи; встановлення справедливих тарифів на житлово-комунальні послуги.

«Ми йдемо на вибори в Києві з командою професіоналів і розраховуємо на перемогу. Київ як столиця великої європейської держави заслуговує на краще. І передусім кияни заслуговують на краще», – підсумував Олексій Кучеренко.

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