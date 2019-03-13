Кабмин ликвидировал Институт уголовно-исполнительной службы

Кабинет министров ликвидировал Институт уголовно-исполнительной службы.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду.

Студенты Института продолжат обучение в Национальной академии внутренних дел.

В пояснительной записке отмечается, что с 2016 года набор в Институт по госзаказу не проводится на специальности "психология" и "право", а в 2017-2019 госзаказ Министерством юстиции также не проводился.

После выпуска курсантов 2019 года оснований для финансирования Института Министерством юстиции не будет, поскольку ранее учреждение финансировалось Пенитенциарной службой, а она была ликвидирована и ее функции переданы Минюсту. При этом сам Институт не отнесен к сфере управления министерства.

Напомним, ранее в Минюсте заявили, что до конца года закроют около 10 "неэффективных" пенитенциарных учреждений.