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Кабмин ликвидировал Институт уголовно-исполнительной службы

Студенты продолжат обучение в Национальной академии внутренних дел.

Кабмин ликвидировал Институт уголовно-исполнительной службы
Фото: Politeka

Кабинет министров ликвидировал Институт уголовно-исполнительной службы.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду.

Студенты Института продолжат обучение в Национальной академии внутренних дел.

В пояснительной записке отмечается, что с 2016 года набор в Институт по госзаказу не проводится на специальности "психология" и "право", а в 2017-2019 госзаказ Министерством юстиции также не проводился.

После выпуска курсантов 2019 года оснований для финансирования Института Министерством юстиции не будет, поскольку ранее учреждение финансировалось Пенитенциарной службой, а она была ликвидирована и ее функции переданы Минюсту. При этом сам Институт не отнесен к сфере управления министерства.

Напомним, ранее в Минюсте заявили, что до конца года закроют около 10 "неэффективных" пенитенциарных учреждений.

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Источник: "Украинские новости"
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