У Рады прошел митинг за отмену прописки
У Рады прошел митинг за отмену прописки
Лидер мирового биатлона назвал "позором" завоевание украинцем "золота" на Чемпионате мира
Лидер мирового биатлона назвал "позором" завоевание украинцем "золота" на Чемпионате мира
Фигуранты оборонного скандала годами "договаривались" с ГФС, СБУ, военной прокуратурой и НАБУ, - Bihus.info
Фигуранты оборонного скандала годами "договаривались" с ГФС, СБУ, военной прокуратурой и НАБУ, - Bihus.info
Тимошенко в случае победы обещает закрыть все аэропорты после второго тура
Тимошенко в случае победы обещает закрыть все аэропорты после второго тура
Кандидат в президенты, снявшийся в пользу Порошенко, получил должность в СНБО (обновлено)
Кандидат в президенты, снявшийся в пользу Порошенко, получил должность в СНБО (обновлено)
На пиар Гройсмана правительство потратит более 13 млн гривен
На пиар Гройсмана правительство потратит более 13 млн гривен
Журналисты Bihus.info взламывали коды диска с материалами о хищениях, - Луценко
Журналисты Bihus.info взламывали коды диска с материалами о хищениях, - Луценко
Тимошенко во втором туре с Зеленским или Порошенко? – экспертный опрос
Тимошенко во втором туре с Зеленским или Порошенко? – экспертный опрос
Россия направила Украине ноту из-за завершения договора о дружбе
Россия направила Украине ноту из-за завершения договора о дружбе
ГлавнаяОбществоЖизнь

Шесть подразделений Воздушных сил ВСУ сменили места дислокации, - Минобороны

Кабмин принял распоряжение "О передислокации воинских частей (подразделений)ВС ВСУ.

Шесть подразделений Воздушных сил ВСУ сменили места дислокации, - Минобороны
Шесть подразделений ВС ВСУ сменили места дислокации
Фото: facebook.com/kpszsu

Кабинет министров принял распоряжение "О передислокации воинских частей (подразделений) Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны.

"Правительством сделан очередной важный шаг по обеспечению эффективной противовоздушной обороны Украины с целью повышения обороноспособности государства - принято распоряжение о передислокации воинских частей Воздушных Сил ВСУ. Реализация данного Распоряжения расширит боевые возможности воздушных сил в общей системе противовоздушной обороны государства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правительство согласилось с предложением Минобороны относительно передислокации воинской части А1659 из военного городка №35 (Мариуполь) в военный городок №8 (Золотоноша, Черкасская область).

Зенитный ракетный дивизион полка А2800 передислоцируется из военного городка №6 (поселок Радостное Беляевского района Одесской области) в военный городок №13 (село Нерубайское Беляевского района Одесской области).

Воинская часть А3737 из военного городка №2 (город Мукачево Закарпатской области) - в военный городок №91А (село Павшино Мукачевского района Закарпатской области).

Отдельный радиолокационный взвод воинской части А3737 из военного городка №2 (Мукачево Закарпатской области) - в военный городок №91А (с.Павшино Мукачевского района Закарпатской области).

Отдельный радиолокационный взвод воинской части А3737 из военного городка №2 (Мукачево Закарпатской области) - в военный городок №21 (Староконстантинов Хмельницкой области).

Пункт наведения авиации из военного городка №2 (Мукачево Закарпатской области) - в военный городок №91А (с.Павшино Мукачевского района Закарпатской области).

Напомним, в октябре прошлого года военно-воздушные силы Украины получили обновленные сверхзвуковой и военно-транспортный самолеты.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также