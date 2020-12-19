Україні з коронавірусом допомогли боротися 30 держав, найбільший донор – США

США спочатку виділили 17,3 млн доларів допомоги, у жовтні цю суму збільшили до 19 мільйонів.

Україна отримала допомогу для боротьби з коронавірусом від 28 держав, а також держав-анклавів Ватикану і Суверенного Мальтійського Ордену.

Про це повідомило Радіо Свобода з посиланням на Міністерство закордонних справ України.

“МЗС із залученням закордонних дипломатичних установ України веде пошук іноземних партнерів для отримання гуманітарної та консультативної допомоги, а також організації закупівель засобів первинного захисту, медичного обладнання та медикаментів”, – зазначили у МЗС.

Найбільшим донором України за обсягами грошової допомоги є Сполучені Штати – спершу вони виділили 17,3 мільйона доларів екстреної медичної допомоги Україні. В жовтні цю суму збільшили до 19 мільйонів.

13,8 мільйона з цієї суми за програмою “Міжнародна екстрена допомога” Агентства з міжнародного розвитку USAID призначені для покращення можливостей місцевих медичних закладів.

Ще 5,2 мільйона – це гуманітарна допомога Державного департаменту для підтримки найбільш уразливих верств населення під час пандемії”.

Деякі проєкти з надання допомоги досі в процесі розробки. Естонський концерн BLRT Grоup долучився до створення Центру медичної допомоги у Дніпрі та закупівель апаратів штучної вентиляції легень для нього.

Українська приватна компанія «Ілляшев та партнери», яка має вихід на ринок Естонії, співпрацює з неурядовою організацією «Товариство Червоного Хреста та Червоного Півмісяця» щодо «низки проєктів гуманітарної допомоги Україні у зв’язку із пандемією COVID-19». Ця допомога передбачає забезпечення захисними масками, костюмами та засобами гігієни.

Президент Володимир Зеленський двічі контактував із прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу щодо надання Україні гуманітарної допомоги. У липні з цього ж питання спілкувалися міністри охорони здоров’я двох країн Яаков Ліцман та Максим Степанов, які домовилися, що Україна зможе отримати ізраїльську вакцину, коли Тель-Авів завершить випробування.

Індія навесні надала Україні препарат гідроксихлорохін, який один час вважався одним із ймовірних ліків від коронавірусної хвороби. Крім того, уточнюють у МЗС, у вантажі індійської гуманітарної допомоги була партія вакцин від тифу, менінгіту, холери і малярії для українських військових, які виконують миротворчу місію в Демократичній республіці Конго.

Канада планує, окрім вже виділених коштів, надати 700 тисяч доларів до гуманітарного фонду для України, виділити 290 тисяч доларів для місцевих громад, а також засоби захисту й обладнання Національній поліції, Національній гвардії, Міністерству оборони, судовій системі та муніципальним органам.

Китай наразі розглядає надання владою провінції Гуандун товарів першої необхідності Київській області. Також МЗС повідомляє про «забезпечення комунікації» з офісом заснованика Alibaba Group Джека Ма щодо передачі Україні 50 тисяч тест-наборів для діагностики коронавірусу.

Уряд Німеччини, окрім наданої допомоги, працює над скеруванням 150 мільйонів євро кредиту на боротьбу з епідемією та передачею українському МОЗ 18 апаратів ШВЛ на суму понад 500 тисяч євро.

МОЗ також у травні на виконання доручення тодішнього віцепрем’єр-міністра з питань євроінтеграції Вадима Пристайка передав посольству України в Сингапурі інформацію “щодо можливості залучення гуманітарної допомоги з боку сінгапурського Фонду Temasek для боротьби з коронавірусом в Україні (15 тисяч ПЛР-тестів Fortitude 2.0)”.

МЗС також повідомляє про допомогу приватних компаній Туреччини. Зокрема Анкара організувала допомогу від мобільного оператора Lifecell: два апарати ШВЛ та безоплатні мобільні послуги для лікарів, пільговий мобільний зв’язок для громадян України.

Холдингова турецька компанія «Онур Груп» надала 10 мільйонів гривень лікарням Львова та області: три мобільні рентген-системи вартістю майже у 7 мільйонів гривень та інше медичне обладнання, засоби індивідуального захисту. Guris Holding надала допомогу у розмірі 1,1 мільйонів гривень Одеській області.

Limak Holding надала засоби індивідуального захисту, респіратори FFP2 та одну реанімацію в лікарні Києва. Турецько-українська асоціація бізнесменів TUID надала пральні машини турецької марки BEKO інфекційним лікарням у Львівській та Херсонській областях.

Швейцарія заявила про готовність надати гуманітарну допомогу 11 лікарням на сході України на суму понад 1,5 мільйона франків (47,3 мільйона гривень). Як заявляє МЗС, Швейцарське бюро співробітництва в Києві планує надати буде для боротьби з короновірусом 200 000 франків (6,3 мільйона гривень).

Японія, своєю чергою, включила Україну до переліку держав, які можуть отримати безоплатну партію експериментального препарату для лікування COVID-19 Favipiravir, відомого в цій країні як Avigan в кількості 12,2 тисячі пігулок, яких може вистачити на понад сотню пацієнтів. Це стане можливо після спільних клінічних тестувань ліків.

У МЗС нагадали й про допомогу, яку Україна надавала за кордон. 4 квітня Київ надіслав 20 українських медиків до Італії для допомоги в протидії епідемії коронавірусної хвороби.

“8 квітня 2020 р. Україна відправила до Італії п’ять тон спеціальних санітайзерів для дезінфекції лікарень і рук медичних працівників. Друга партія гуманітарної допомоги загальною вагою п’ять тон, що містила засоби дезинфекції, була направлена до Італії 15 квітня 2020 року”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Чехія передала Україні засоби захисту від ковіду на 195 тис. євро. Україна отримала, зокрема, 99 тисяч хірургічних масок, 5 тисяч захисних костюмів і 10 тисяч бахіл.