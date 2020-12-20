COVID-ліжка в українських лікарнях заповнено у середньому на 40%, – МОЗ

Найбільш завантажені лікарні в Миколаївській (64,5%) та Одеській областях (50,8%).

В Україні середня заповненість місць у лікарнях для пацієнтів з коронавірусом - 40%.

Про це інформує пресслужба МОЗу.

В українських лікарнях COVID-ліжка заповнено більш ніж на 50% тільки в двох областях, а в середньому по країні зайнято 40% таких ліжок.

Найбільш завантажені лікарні в Миколаївській (64,5%) та Одеській областях (50,8%). У Києві - 48%.

Станом на 19 грудня в Україні показник захворюваності на COVID-19 становить 396,9 осіб на 100 тис. за норми в 40.

Найгірша ситуація в Києві (696,2), Черкаській (667,5) і Запорізькій (635,8) областях.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявлено 8 325 нових випадків коронавірусу, зафіксовано 116 летальних випадків.

19 грудня в Україні набули чинності нові карантинні обмеження.