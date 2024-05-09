Оборонний комітет Ради розглядає дві моделі економічного бронювання: податок від зарплати або за квотами
Оборонний комітет Ради розглядає дві моделі економічного бронювання: податок від зарплати або за квотами
В "Укренерго" запровадили аварійні відключення світла для бізнесу
В "Укренерго" запровадили аварійні відключення світла для бізнесу
Увечері без світла: уже сьогодні Україна може зануритись у темряву
Увечері без світла: уже сьогодні Україна може зануритись у темряву
«Магури» атакують Крим
«Магури» атакують Крим
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
В Україні була масштабна повітряна тривога: загроза крилатих ракет та БпЛА (доповнено)
В Україні була масштабна повітряна тривога: загроза крилатих ракет та БпЛА (доповнено)
Рада дозволила добровільну мобілізацію деяких засуджених
Рада дозволила добровільну мобілізацію деяких засуджених
ГоловнаСуспільствоВійна

Під Анапою горів НПЗ, а в Бєлгородській області є прямі влучання дронів

Міністерство оборони Росії, як зазвичай, про наслідки мовчить. 

Під Анапою горів НПЗ, а в Бєлгородській області є прямі влучання дронів
Пожежа на НПЗ під Анапою
Фото: ASTRA у Telegram

Цієї ночі в декількох населених пунктах Росії лунали вибухи, після чого зайнялися пожежі. Оперштаб Краснодарського краю повідомив про влучання безпілотника по території нафтобази під Анапою, пише російськомовне бюро Радіо Свободи. 

Там пошкоджені декілька резервуарів, локалізувати загоряння вдалося лише через чотири години. Про потерпілих не повідомили.

Дані про цю атаку в зведення російського Міноборони не потрапили. Натомість там запевнили в збитті 15 ракет і одного БпЛА над Бєлгородською областю, двох над Курською і двох над Брянською. 

Губернатор Бєлгородської області стверджує, що там поранені вісім осіб, пошкоджені близько 19 багатоповерхівок і чотири приватні будинки та авто. Губернатор визнав прямі влучання. 

  • Протягом попередніх місяців в Росії часто вибухали НПЗ – після ударів безпілотниками. В ГУР і СБУ наголошували, що російські нафтові заводи постачають пальне окупантам і загалом підтримують економіку країни-агресора.
  • Одна з нещодавніх атак відбулася в квітні, коли дрони СБУ вдарили по аеродрому і двох російських НПЗ в Краснодарському краї. За даними Bloomberg, на тлі атак у квітні переробка на російських нафтопереробних заводах у середньому становила близько 5,23 млн барелів на добу, що є майже найнижчим рівнем з травня минулого року.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies