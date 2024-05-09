Під Анапою горів НПЗ, а в Бєлгородській області є прямі влучання дронів

Міністерство оборони Росії, як зазвичай, про наслідки мовчить.

Цієї ночі в декількох населених пунктах Росії лунали вибухи, після чого зайнялися пожежі. Оперштаб Краснодарського краю повідомив про влучання безпілотника по території нафтобази під Анапою, пише російськомовне бюро Радіо Свободи.

Там пошкоджені декілька резервуарів, локалізувати загоряння вдалося лише через чотири години. Про потерпілих не повідомили.

Дані про цю атаку в зведення російського Міноборони не потрапили. Натомість там запевнили в збитті 15 ракет і одного БпЛА над Бєлгородською областю, двох над Курською і двох над Брянською.

Губернатор Бєлгородської області стверджує, що там поранені вісім осіб, пошкоджені близько 19 багатоповерхівок і чотири приватні будинки та авто. Губернатор визнав прямі влучання.