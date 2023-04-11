СБУ оголосила в розшук дружину Медведчука Оксану Марченко

Оксана Марченко, дружина кума Путіна Віктора Медведчука, перебуває у розшуку.

Про це повідомляє МВС.

Зазначається, що Марченко оголошена в розшук СБУ Івано-Франківської області як особа, котра переховується від органів досудового розслідування.

Датою зникнення вказано 24 березня 2023 року.

Фото: Скріншот з сайту МВС

Нагадаємо, компанії Оксани Марченко – дружини підозрюваного в державній зраді нардепа Віктора Медведчука – підозрюються в фінансуванні МВС Росії та Росгвардії. Марченко є кінцевою бенефіціаркою мережі київських компаній і підприємства у Ялті, які переводили мільйонні суми на рахунки Росгвардії та МВС в окупованому Криму.