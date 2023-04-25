Екскомандира львівського "Беркуту" взяли під варту в залі суду

Ростислава Пацеляка підозрюють у перевищенні службових повноважень та вбивствах учасників Євромайдану.

Київський апеляційний суд узяв під варту колишнього командира львівського "Беркута" Ростислава Пацеляка, якого підозрюють у перевищенні службових повноважень та вбивствах учасників Євромайдану.

Про це повідомили в Адвокатській дорадчій групі.

"Київський апеляційний суд скасував рішення Печерського суду від 24 березня про нічний домашній арешт. Та ухвалив застосувати до підозрюваного Ростислава Пацеляка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 7 травня 2023 року. Таким чином, суд задовольнив апеляційну скаргу прокурора на відмову Печерського суду застосувати щодо Пацеляка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - йдеться у повідомленні.

Пацеляк підозрюється у перевищенні службових повноважень, вчиненні терористичного акту, організації спричинення тяжких тілесних ушкоджень, а також вчиненні умисних вбивств та закінчених замахів на вбивство двох і більше учасників акцій протесту.

Нагадаємо, епізоди справи Пацеляка стосуються подій на Інститутській, Грушевського та у Кріпосному провулку 18 лютого 2014 року. У справі 174 потерпілих, серед яких 6 народних депутатів та двоє журналістів.