За минулу добу ЗСУ знищили ще 690 російських окупантів, 24 безпілотники та п'ять танків

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 690 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 187 770 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.04.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 187770 (+690) осіб ліквідовано;
- танків – 3688 (+5)
- бойових броньованих машин – 7151 (+12)
- артилерійських систем – 2863 (+14)
- РСЗВ – 539 (+0)
- засоби ППО – 291 (+2)
- літаків – 308 (+0)
- гелікоптерів – 294 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2437 (+24)
- крилаті ракети – 911 (+0)
- кораблі / катери – 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5784 (+31)
- спеціальна техніка – 345 (+6).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, 24 квітня підрозділами Повітряних Сил ЗСУ було знищено дев’ять ворожих безпілотних літальних апаратів.