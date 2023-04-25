За минулу добу ЗСУ знищили ще 690 російських окупантів, 24 безпілотники та п'ять танків

Загалом Росія вже втратила в Україні близько 187 770 військових.

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 690 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 187 770 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.04.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 187770 (+690) осіб ліквідовано;

танків – 3688 (+5)

бойових броньованих машин – 7151 (+12)

артилерійських систем – 2863 (+14)

РСЗВ – 539 (+0)

засоби ППО – 291 (+2)

літаків – 308 (+0)

гелікоптерів – 294 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2437 (+24)

крилаті ракети – 911 (+0)

кораблі / катери – 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 5784 (+31)

спеціальна техніка – 345 (+6).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, 24 квітня підрозділами Повітряних Сил ЗСУ було знищено дев’ять ворожих безпілотних літальних апаратів.