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За минулу добу ЗСУ знищили ще 690 російських окупантів, 24 безпілотники та п'ять танків

Загалом Росія вже втратила в Україні близько 187 770 військових.

За минулу добу ЗСУ знищили ще 690 російських окупантів, 24 безпілотники та п'ять танків
Фото: Міністерство оборони України

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 690 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 187 770 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.04.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 187770 (+690) осіб ліквідовано;
  • танків – 3688 (+5)
  • бойових броньованих машин – 7151 (+12)
  • артилерійських систем – 2863 (+14)
  • РСЗВ – 539 (+0)
  • засоби ППО – 291 (+2)
  • літаків – 308 (+0)
  • гелікоптерів – 294 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2437 (+24)
  • крилаті ракети – 911 (+0)
  • кораблі / катери – 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5784 (+31)
  • спеціальна техніка – 345 (+6).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, 24 квітня підрозділами Повітряних Сил ЗСУ було знищено дев’ять ворожих безпілотних літальних апаратів.

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