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За проєктом “Відновлення України” Миколаївщина подала на відбудову 10 об’єктів, - Кім

Данія є головним партнером по відновленню Миколаївщини.

За проєктом “Відновлення України” Миколаївщина подала на відбудову 10 об’єктів, - Кім
Фото: телеграм-канал Віталія Кіма

Миколаївська область вже подала 10 об’єктів на відбудову за проєктом “Відновлення України”.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

“На Миколаївщині з початку повномасштабної війни зруйновано або пошкоджено понад 14 тисяч об’єктів, з них у понад три тисячі було влучання по два і більше разів", - сказав Кім.

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Він додав, що Данія є головним партнером по відновленню Миколаївщини. Франція, Молдова, Німеччина, Казахстан теж беруть окремі великі об'єкти для відновлення.

Кім наголосив, що мешканці Миколаєва потребують культурного відновлення, тому у місті будуть проводитися концерти та інші заходи.

Нагадаємо, у березні 2022 року, майже від самого початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, президент Володимир Зеленський закликав інші країни долучитися до відновлення України і взяти патронат над понівеченими українськими регіонами. У результаті Миколаїв під патронат взяла Данія.

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