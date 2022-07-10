На військовому обліку не за місцем проживання стоять понад 3 млн осіб, - Монастирський

На військовому обліку у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки не за місцем проживання стоять понад 3 млн осіб.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі телемарафону єдиних новин.

“Мобілізація - це справа кожного громадянина, вона має здійснюватися добровільно. Хочу сказати, що понад 3 млн громадян сьогодні знаходяться на обліку у військкоматах не за місцем їх проживання. І це питання, яке має бути вирішене найближчим часом, і в першу чергу це має бути позиція самих громадян, які мають стати на військовий облік”, - розповів Монастирський.

Як він додав, закон вимагає, що особа має знаходитися на відповідному обліку, і якщо ЗСУ потребують цього, такий облік має бути забезпечений. Зараз всі сили оборони і безпеки допомагають ЗСУ, і вручення повісток на блокпостах здійснюється виключно на прохання ЗСУ для того, щоб допомогти в питаннях мобілізації.

Водночас, зазначив Монастирський, жодних проблем для пересування громадян між областями не має бути.

Нагадаємо, Генеральний штаб ЗСУ скасував порядок надання дозволу на виїзд за межі проживання військовозобов’язаних та резервістів.

Раніше повідомлялось, що 5 липня Генштаб нагадав, що особи призовного віку, військовозобов’язані та резервісти можуть виїжджати за межі місця проживання лише з дозволу військкомату. Також у Генштабі зазначили, що це – норма Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, який діє з 1992 року.

Це повідомлення викликало резонанс у соцмережах. Тому згодом порядок виїзду прокоментував Залужний, а представники Генштабу були змушені роз'яснювати подробиці в ЗМІ.

У вечірньому зверненні Зеленський зазначив, що є "різні оцінки такого рішення, є нерозуміння і навіть обурення в суспільстві". Він попросив Генштаб "більше не ухвалювати таких рішень без нього".