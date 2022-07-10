Від завтра, 11 липня, на столичному Печерську відключать гарячу воду

У зв’язку з проведенням планового ремонту теплоджерела та планових гідравлічних випробувань теплових магістралей № 1, 2, 8 ТЕЦ-5 з 11 по 28 липня 2022 року буде припинено гаряче водопостачання на низці вулиць Печерського району Києва.

Про це повідомила пресслужба Печерської райдержадміністрації (РДА).

Повідомляється, що буде припинено гаряче водопостачання всіх споживачів, які підключені до систем теплопостачання в межах вулиць Грушевського, Липської, Садової, Інститутської, Ольгинської, Банкової, Лютеранської, Шовковичної, Кловського узвозу, Мечникова, Щорса, Патріса Лумумби, Івана Кудрі, Кутузова, Московської, Мазепи, Лаврської, Набережно-Печерської, Наддніпрянського шосе, провулку Лабораторного, бульварів Лесі Українки, Дружби Народів.

Нагадаємо, гідравлічні випробування тепломереж розпочались в Києві 10 травня.

Раніше повідомлялось, що липень розпочався зі спеки, у столиці України оновлений сторічний температурний рекорд.