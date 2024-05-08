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Російські спецслужби почали частіше вербувати громадян Латвії через Telegram

Росіяни звертаються або адресно, або ж використовують групи для пошуку роботи.

Російські спецслужби почали частіше вербувати громадян Латвії через Telegram
Telegram
Фото: EPA/UPG

Російські спецслужби все частіше вербують громадян Латвії для шкідливої діяльності через Telegram.

Про це заявила Служба державної безпеки Латвії, передає Delfi.

При цьому Росія двома шляхами: або звертається до конкретних осіб із пропозиціями співпраці, або ж заманює через групи з пропозиціями працевлаштування через телеграм-групи різної тематики.

За даними латвійської спецслужби, організатори низки злочинів, які вдалося викрити, координували свої дії з кураторами через Telegram.

Служба державної безпеки Латвії закликала громадян своєї країни буди пильними і звертатися до правоохоронних органів, якщо вони помітять підозрілу активність біля об'єктів критичної інфраструктури. Також у полі зору силових структур перебувають пам'ятні та символічні місця, які важливі для латвійського народу.

  • Днями видання Financial Times повідомило, що європейські спецслужби попередили уряди країн про ризик російських диверсій на території Європи, оскільки взяла курс на тривале протистояння з Заходом.
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