Російські спецслужби почали частіше вербувати громадян Латвії через Telegram

Росіяни звертаються або адресно, або ж використовують групи для пошуку роботи.

Російські спецслужби все частіше вербують громадян Латвії для шкідливої діяльності через Telegram.

Про це заявила Служба державної безпеки Латвії, передає Delfi.

При цьому Росія двома шляхами: або звертається до конкретних осіб із пропозиціями співпраці, або ж заманює через групи з пропозиціями працевлаштування через телеграм-групи різної тематики.

За даними латвійської спецслужби, організатори низки злочинів, які вдалося викрити, координували свої дії з кураторами через Telegram.

Служба державної безпеки Латвії закликала громадян своєї країни буди пильними і звертатися до правоохоронних органів, якщо вони помітять підозрілу активність біля об'єктів критичної інфраструктури. Також у полі зору силових структур перебувають пам'ятні та символічні місця, які важливі для латвійського народу.