Ізраїль забрав зі Смуги Гази тіла ще трьох заручників

У Смузі Гази вилучили тіла ще трьох ізраїльських заручників, повідомили в Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).
“Це Ханан Яблонка, Мішель Нізенбаум і Оріон Ернандес”, ‒ зазначено у пресрелізі військових.
Вони додають, що цих заручників вбили під час різанини 7 жовтня, терористи ХАМАСу викрали їх з перехрестя Мефальсім до Гази.
Тіла вилучили цієї ночі під час спільної операції ЦАХАЛу та Внутрішньої розвідки у місті Джабалія.
- Тиждень тому з анклаву вивезли тіла трьох інших заручників.
- Загиблі заручники були серед 252 осіб, які потрапили в полон, коли терористи напали на Ізраїль торік 7 жовтня, убивши близько 1200 осіб.
- Ізраїль заявляє, що близько 130 осіб все ще утримуються в Газі, пише BBC.