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Ізраїль забрав зі Смуги Гази тіла ще трьох заручників

Терористи ХАМАСу досі утримують в анклаві 130 осіб.

Ізраїль забрав зі Смуги Гази тіла ще трьох заручників
Фото: timesofisrael.com

У Смузі Гази вилучили тіла ще трьох ізраїльських заручників, повідомили в Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

“Це Ханан Яблонка, Мішель Нізенбаум і Оріон Ернандес”, ‒ зазначено у пресрелізі військових.

Вони додають, що цих заручників вбили під час різанини 7 жовтня, терористи ХАМАСу викрали їх з перехрестя Мефальсім до Гази.

Тіла вилучили цієї ночі під час спільної операції ЦАХАЛу та Внутрішньої розвідки у місті Джабалія.

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  • Тиждень тому з анклаву вивезли тіла трьох інших заручників.
  • Загиблі заручники були серед 252 осіб, які потрапили в полон, коли терористи напали на Ізраїль торік 7 жовтня, убивши близько 1200 осіб.
  • Ізраїль заявляє, що близько 130 осіб все ще утримуються в Газі, пише BBC.
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