Ізраїль забрав зі Смуги Гази тіла ще трьох заручників

У Смузі Гази вилучили тіла ще трьох ізраїльських заручників, повідомили в Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

“Це Ханан Яблонка, Мішель Нізенбаум і Оріон Ернандес”, ‒ зазначено у пресрелізі військових.

Вони додають, що цих заручників вбили під час різанини 7 жовтня, терористи ХАМАСу викрали їх з перехрестя Мефальсім до Гази.

Тіла вилучили цієї ночі під час спільної операції ЦАХАЛу та Внутрішньої розвідки у місті Джабалія.