На найпівденніший штат Бразилії Ріу-Гранді-ду-Сул знову зійшли дощі, завадивши очисним роботам, що тривали кілька днів, і затопивши нові території у столиці Порту-Алегрі.
Про це пише Reuters.
Рекордна повінь за останній місяць забрала життя 163 людей і призвела до переміщення ще близько 600 тисяч. Окрім того, 64 людини, як і раніше, вважаються зниклими безвісти.
За останні кілька днів дощі змінилися мрякою, магазини почали відкриватися, а мешканці працювали над відновленням житла. Але вчора негода повернулася.
Згідно з даними національного метеорологічного інституту, протягом 12 годин у частинах Порту-Алегрі випало більше дощів, ніж зазвичай за весь місяць.
- Штат Ріу-Гранді-ду-Сул розташований на географічному стику між тропічною та полярною атмосферами, що провокує періоди інтенсивних дощів або посухи. У Бразилії вважають, що це посилюється через зміну клімату.
- Сильні дощі вже сходили на бразильський штат у вересні минулого року. Тоді екстратропічний циклон спричинив повені, внаслідок яких загинуло понад 50 людей. Це сталося після більш ніж двох років постійної посухи через явище Ла-Нінья з невеликими дощами.