Рекордна повінь за останній місяць забрала життя 163 людей і призвела до переміщення ще близько 600 тисяч.

На найпівденніший штат Бразилії Ріу-Гранді-ду-Сул знову зійшли дощі, завадивши очисним роботам, що тривали кілька днів, і затопивши нові території у столиці Порту-Алегрі.

Про це пише Reuters.

Рекордна повінь за останній місяць забрала життя 163 людей і призвела до переміщення ще близько 600 тисяч. Окрім того, 64 людини, як і раніше, вважаються зниклими безвісти.

За останні кілька днів дощі змінилися мрякою, магазини почали відкриватися, а мешканці працювали над відновленням житла. Але вчора негода повернулася.

Згідно з даними національного метеорологічного інституту, протягом 12 годин у частинах Порту-Алегрі випало більше дощів, ніж зазвичай за весь місяць.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG