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На південь Бразилії після недовгої перерви повернулися зливи

Рекордна повінь за останній місяць забрала життя 163 людей і призвела до переміщення ще близько 600 тисяч.

На південь Бразилії після недовгої перерви повернулися зливи
Фото: EPA/UPG

На найпівденніший штат Бразилії Ріу-Гранді-ду-Сул знову зійшли дощі, завадивши очисним роботам, що тривали кілька днів, і затопивши нові території у столиці Порту-Алегрі.

Про це пише Reuters.

Рекордна повінь за останній місяць забрала життя 163 людей і призвела до переміщення ще близько 600 тисяч. Окрім того, 64 людини, як і раніше, вважаються зниклими безвісти.

За останні кілька днів дощі змінилися мрякою, магазини почали відкриватися, а мешканці працювали над відновленням житла. Але вчора негода повернулася.

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Згідно з даними національного метеорологічного інституту, протягом 12 годин у частинах Порту-Алегрі випало більше дощів, ніж зазвичай за весь місяць.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

  • Штат Ріу-Гранді-ду-Сул розташований на географічному стику між тропічною та полярною атмосферами, що провокує періоди інтенсивних дощів або посухи. У Бразилії вважають, що це посилюється через зміну клімату.
  • Сильні дощі вже сходили на бразильський штат у вересні минулого року. Тоді екстратропічний циклон спричинив повені, внаслідок яких загинуло понад 50 людей. Це сталося після більш ніж двох років постійної посухи через явище Ла-Нінья з невеликими дощами.
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