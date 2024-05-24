У Мексиці під час передвиборчого мітингу обвалилася сцена, загинули дев'ять людей

Під час передвиборчого мітингу в Мексиці обвалилася сцена, внаслідок чого дев’ятеро людей загинули та десятки отримали поранення, пише Reuters.

Смертельний інцидент стався у середу. Сильний вітер розніс велику концертну споруду, розкидавши політиків і відвідувачів.

Жертвами стали вісім дорослих і одна дитина.

Близько 70 людей були госпіталізовані після мітингу партії “Громадянський рух” у північному мексиканському штаті Нуево-Леон у місті Сан-Педро-Гарса-Гарсія ‒ багатому анклаві поблизу промислового центру Монтеррея.

Хорхе Альварес Майнес, кандидат у президенти від “Громадянського руху”, згідно з прогнозами, може обійняти третє місце на президентських виборах у Мексиці, призначених на 2 червня.