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У Мексиці під час передвиборчого мітингу обвалилася сцена, загинули дев'ять людей

Обвал стався через сильний вітер.

У Мексиці під час передвиборчого мітингу обвалилася сцена, загинули дев'ять людей
Фото: EPA/UPG

Під час передвиборчого мітингу в Мексиці обвалилася сцена, внаслідок чого дев’ятеро людей загинули та десятки отримали поранення, пише Reuters.

Смертельний інцидент стався у середу. Сильний вітер розніс велику концертну споруду, розкидавши політиків і відвідувачів.

Жертвами стали вісім дорослих і одна дитина.

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Близько 70 людей були госпіталізовані після мітингу партії “Громадянський рух” у північному мексиканському штаті Нуево-Леон у місті Сан-Педро-Гарса-Гарсія ‒ багатому анклаві поблизу промислового центру Монтеррея.

Хорхе Альварес Майнес, кандидат у президенти від “Громадянського руху”, згідно з прогнозами, може обійняти третє місце на президентських виборах у Мексиці, призначених на 2 червня. 

Фото: EPA/UPG

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