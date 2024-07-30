Попри постійну небезпеку, у місті досі залишаються цивільні. Вони переважно ховаються у підвалах, але є й такі, що наводять росіян на українські позиції.

Місто Торецьк - це важлива логістична розв’язка, яка веде на Костянтинівку. Тому росіяни безперервно нищать його КАБами, перетворюючи колись тихе шахтарське містечко на попіл.

Що відбувається у Торецьку зараз, журналістам "Українського Свідка" розповіли бійці 32 ОМБр.

Цивільних тут майже не залишилося, адже росіяни безперервно обстрілюють населений пункт КАБами. Наслідки від прильотів можна побачити на відео.

Фото: Український свідок Торецьк

"Російські літаки відпрацьовують накатами, - розповідає військовослужбовець 32 ОМБр "Саймон", - Що це означає? Один скинув КАБ і полетів, за ним наступний. І так протягом сорока хвилин. І ми все це “"ловимо".

Журналісти показали вирву від прильоту КАБ-1000. "Окупанти стирають місто, - каже боєць. - Інакше вони зайти сюди не зможуть. Їм простіше складати квартал за кварталом, як у Сталінграді".

Попри постійну небезпеку, у місті досі залишаються цивільні. Вони переважно ховаються у підвалах. Але є і такі, що наводять росіян на українські позиції.

"Росіяни заходять у будинок, виходять звідти з бабусею чи дідусем, - розповідає “Саймон”. - І ті ледь не за руку ведуть їх, показують, де сидять наші хлопці. Не виключаю, що це робиться під дулом автомата. Потім противник наводить міномет або артилерію на наші позиції".

"Навіщо росіянам Торецьк? Це важлива логістична розв’язка, яка веде до Костянтинівки, - пояснює військовослужбовець. - "Як утримати місто? У нас проблема як у всіх: КАБи. За тиждень росіяни можуть випускати до 800 керованих авіабомб по території України. Щоб вирішити цю проблему, нам потрібні F-16. Чекаємо на них, з літаками стане легше".

Як повідомлялося, протягом минулого тижня рятувальники евакуювали з Торецької громади 63 людини. Серед них – вісім маломобільних людей та двоє поранених.

Торецьк – прифронтове місто, на яке наступає російська армія. Ворог систематично завдає ударів по цивільних будинках. Гаряча лінія ОВА щодо евакуації та розміщення в більш безпечних областях України – 098-890-33-18 та 066-285-62-90.