(Не) нові обличчя нового Кабміну
(Не) нові обличчя нового Кабміну
Зеленский намекнул на отсрочку второго этапа медреформы
Зеленский намекнул на отсрочку второго этапа медреформы
Зеленский и Порошенко пообщались в президиуме Рады и пожали руки
Зеленский и Порошенко пообщались в президиуме Рады и пожали руки
Арахамия назвал дело Порошенко последней каплей против Рябошапки
Арахамия назвал дело Порошенко последней каплей против Рябошапки
Стал известен возможный состав будущего правительства Шмыгаля
Стал известен возможный состав будущего правительства Шмыгаля
Самые модные платья сезона весна-лето 2020
Самые модные платья сезона весна-лето 2020
​"Слуга народа" освистала нардепа за сравнение Зеленского с Голобородько (обновлено)
​"Слуга народа" освистала нардепа за сравнение Зеленского с Голобородько (обновлено)
Зеленский раскритиковал Новую таможню Нефьодова
Зеленский раскритиковал Новую таможню Нефьодова
Пять кандидатов в министры отказались от предложенных должностей в Кабмине (обновлено)
Пять кандидатов в министры отказались от предложенных должностей в Кабмине (обновлено)
ГлавнаяСпорт

Украинская саблистка Харлан стала прототипом куклы Барби

Такие куклы есть только у девяти спортсменок мира.

Украинская саблистка Харлан стала прототипом куклы Барби
Фото: facebook.com/yuri.shapovalov

Украинская олимпийская чемпионка 2008 года Ольга Харлан получила персональную копию куклы Барби от американской компании Mattel.

Об этом сообщается на сайте компании.

Кукла-фехтовальщица вошла в серию Role Models, которую начали выпускать два года назад в честь Международного дня женщин. Харлан стала первой украинкой, которая попала в эту серию. Саблистке вручили персональную куклу, которая выглядит, как сама спортсменка в экипировке.

Фото: barbie.mattel.com

Американская компания занимается изготовлением игрушек с 1945 года. Кроме Харлан, специальную куклу от всемирно известной компании получали еще девять спортсменок, среди которых футболистка Аманда Анри, легкоатлетки Айрин Палшите, Дина Эшер-Смит и Малайка Михамбо.

Фото: facebook.com/yuri.shapovalov

Ольга Харлан - украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка 2008 года в командном первенстве, бронзовый призер Олимпиады-2012, шестикратная чемпионка мира и чемпионка Европы.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы:
Новости по теме:

Читайте также