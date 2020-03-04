В четвертьфинале Кубка Болгарии пловдивский "Локомотив" принимал ЦСКА 1948.

Матч завершился со счетом 2:0 в пользу "железнодорожников".

В самом дебюте поединка произошел комичный эпизод с участием защитника хозяев Лукаса Масоеро.

Всё началось с того, что 25-летний аргентинец выиграл верховую дуэль после подачи "Локомотивом" углового удара. Однако мяч от головы Лукаса попал в штангу и отскочил к партнеру аргентинца, который вернул мяч на стоящего практически на линии ворот Масоеро.

А дальше было дело техники.