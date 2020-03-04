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Все спортивные мероприятия в Италии отложены на месяц: проведение Серии А и Лиги Чемпионов под угрозой

На сегодня было намечено проведение матча полуфинала Кубка Италии "Ювентус" - "Милан".

Все спортивные мероприятия в Италии отложены на месяц: проведение Серии А и Лиги Чемпионов под угрозой
Собор Рождества Девы Марии в Милане
Фото: ANSA

Научно-технический комитет при Правительстве Италии принял решение прекратить проведение всех спортивных мероприятий на территории страны, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Запрет установлен на ближайшие 30 дней. Он касается всех мероприятий, где нет возможности контролировать безопасное расстояние между людьми в 1 метр, отмечено в постановлении.

Добавим, что на сегодня в Турине был запланирован ответный матч полуфинала Кубка Италии между "Ювентусом" и "Миланом". Отметим, что известие итальянского Правительства поступило уже после того, как "Милан" прибыл в Турин.

Ранее власти Пьемонта разрешили проведение игры, запретив доступ на стадион болельщикам из регионов, где установлен карантин из-за коронавируса.

Также рассматривалась возможность проведения игры без зрителей.

Напомним, на 17 марта в Турине запланирован ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов между "Ювентусом" и "Лионом".

А 12 марта на той же стадии Лиги Европы "Интер" примет "Хетафе".

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