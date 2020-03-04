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"Ливерпуль" потерпел третье поражение в последних четырех играх

"Красные" забуксовали.

"Ливерпуль" потерпел третье поражение в последних четырех играх
"Ливерпуль" присел на одно колено
Фото: EPA/UPG

Накануне прошли очередные матчи 1/8 финала Кубка Англии.

Центральное противостояние прошло в Лондоне, где на "Стэмфорд Бридж" "Челси" принимал "Ливерпуль".

Забив в каждом из таймов по голу, хозяева одержали уверенную победу – 2:0.

За последние 4 дня подопечные Юргена Клоппа потерпели второе поражение подряд с общим счетом 0:5. Напомним, в прошедшую субботу "красные" были разбиты на поле "Уотфорда" (0:3) в Английской Премьер-Лиге.

"Ливерпуль" проиграл три из последних четырех игр во всех соревнованиях, столько же, сколько в предыдущих 66 поединках.

Кроме того, это поражение мерсисайдцев стало для них третьим подряд на выезде (до "Уотфорда" клуб с "Энфилда" проиграл еще в Мадриде "Атлетико" в Лиге Чемпионов), чего не было с "Ливерпулем" с ноября 2014 года, когда главным тренером был Брендан Роджерс.

Добавим, что в последних двух случаях, когда "Челси" обыгрывал "Ливерпуль" в Кубке Англии, "пенсионеры" выигрывали FA Cup (1997 и 2012).

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